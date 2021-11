Fortaleza BC vence União Corinthians (RS) no CFO e conquista sua 2ª vitória seguida no NBB

Nesta sexta-feira (19), o Fortaleza Basquete Cearense conquistou sua segunda vitoria seguida no Novo Basquete Brasil (NBB) 2021/2022. O Carcalaion venceu o União Corinthians (RS) no CFO por apenas um ponto: 77 a 76.

Com a vitória, o Fortaleza BC vem se recuperando na competição após 4 derrotas seguidas, estando em 13º na tabela com 8 pontos.

Emoção

O Leão fez um jogo equilibrado no primeiro quarto, vencendo apertado por 21 a 20. No segundo quarto, o jogo se manteve equilibrado, com a equipe cearense perdendo por um ponto: 18 a 19.

O Terceiro quarto foi tão equilibrado quanto, com o Leão vencendo por um ponto (23 a 22), o que seria decisivo para o resultado final da partida.

Isso porque, no último quarto, as equipes empataram em 15 a 15, com o jogo sendo decidido nos segundos finais. Faltando 30 segundos, Murilo, do Fortaleza, acertou uma cesta de três pontos e restando 5 segundos, Gruber errou a tentativa de dois pontos, com Holloway pegando o rebote defensivo e garantindo a vitória do time cearense.

A vitória leonina teve como destaques Granberry com 17 pontos, e claro Holloway, com 9 rebotes, o decisivo da partida.

Próximo jogo

O Fortaleza Basquete Cearense volta jogar no dia 1 de dezembro, às 19h contra o Pato Basquete, no Ginásio do Sesi - Pato Branco/PR