Fortaleza BC vence o Bauru e chega à terceira vitória seguida no NBB

O Fortaleza BC chegou ao terceiro triunfo seguido no NBB ao superar o Bauru por 80 a 77, na noite desta terça-feira (31), no Centro de Formação Olímpica (CFO). O time está com 100% de aproveitamento na competição.

O time comandado pelo técnico Flávio Espiga fez um jogo coletivo supeior ao do adversário. Cinco jogadores da equipe cearense conseguiram anotar mais de dez pontos.

O destaque foi Dexter McClanaha, que somou 16. Em seguida, aparece Seba Orresta com 15 (além de nove rebotes) e Buford com 12. Já Já Douglas Nunes somou nove rebotes e 11 pontos. Cassiano fez dez pontos.

O próximo adversário do Carcalaion será o Paulistano, em São Paulo. As equipes se enfrentam no sábado (4), a partir das 18 horas (de Brasília).