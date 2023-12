Fortaleza BC vence Cerrado e mantém chance de classificação inédita para a Copa Super 8

O Fortaleza BC venceu o Cerrado e segue com chances de se classificar para a Copa Super 8 pela primeira vez. O duelo entre as equipes ocorreu no CFO, na capital cearense, nesta quarta-feira (28). O time comandado por Flávio Espiga superou o adversário por 87 a 76.

O time cearense comandou a partida, vencendo todos os quartos. Andrezão, do Cerrado, foi o cestinha com 21 pontos. Pelo time cearense, McClanahan foi o maior pontuador, com 18. A equipe cearense também liderou nos rebotes com Queiros, que conseguiu 12.

Com o resultado, o Carcalaion está em oitavo na tabela, com 25 pontos. Já o adversário caiu para 17º na tabela e acumula 22 pontos. A Copa Super 8 é o torneio que reúne os oito melhores times do 1º turno da competição. O campeão conquista uma vaga na Basketball Champions League Americas. O torneio é disputado em formato de mata-mata.

O próximo desafio do Tricolor será o Brasília, nesta sexta-feira (29), a partir das 19h30 (de Brasília), no CFO. A equipe depende de uma derrota do São José ou do Bauru, além de uma vitória, para confirmar classificação inédita para o Super8.

PARCIAIS DO JOGO

Primeiro quarto: Fortaleza BC/CFO 25 x 12 Cerrado(DF);

Segundo quarto: Fortaleza BC/CFO 40 x 31 Cerrado (DF);

Terceiro quarto: Fortaleza BC/CFO 64 x 51 Cerrado (DF)

Final da partida: Fortaleza BC/CFO 87 x 76 Cerrado (DF)