Fortaleza BC perde para Pato Basquete por 66 a 63 no NBB

O Fortaleza Basquete Cearense foi superado pelo Pato Basquete nesta quarta-feira (1º), pelo Novo Basquete Brasil (NBB). Em jogo repleto de emoção, o placar terminou 66 a 63, com um arremesso de três de Gemadinha decretando o resultado na reta final do confronto.

Ao longo do duelo, as equipes mantiveram postura de equilíbrio. O Pato venceu o primeiro quarto por 20 x 19, depois o Fortaleza conseguiu 15 x 11. Nos dois últimos tempos, os donos da casa conseguiram vantagem: 18 x 14 e 17 x 15, respectivamente.

O cestinha foi Germadinha, com 21 pontos no ginásio Sesi - Pato Branco, no Paraná. Na competição, foi a 5ª derrota da equipe cearense em sete partidas, ocupando a 15ª posição de 17 participantes. O Pato Basquete está uma colocação acima, com mais pontos: 12 x 9.

Na próxima rodada, o Fortaleza BC encara o Mogi das Cruzes na sexta (3), às 20h, em São Paulo. O Patos recebe o Unifacisa no mesmo dia, mas às 20h30, dentro dos próprios domínios.