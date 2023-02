Fortaleza BC perde para o Rio Claro e se distancia da zona de classificação às oitavas do NBB

O Fortaleza BC foi derrotado pelo Rio Claro em mais uma rodada do Novo Basquete Brasil (NBB). O duelo desta quinta-feira (16) ocorreu no Centro de Formação Olímpica (CFO), na capital cearense.

O time paulista venceu por 99 a 55. Com o resultado, o time cearense se distancia da zona de classificação para as oitavas. Com 22 pontos, McClanahan foi o destaque do Carcalaion. Cassiano, do Rio Claro, fez 20.

O duelo começou equilibrado no 1º quarto, mas a equipe visitante venceu por 22 a 18. Depois, foi a vez do grupo cearense comandar o marcador e garantir vitória por 23 a 20 no segundo.

No penúltimo quarto, o Rio Claro se impôs e abriu grande diferença com placar de 27 a 11. Na reta final, os visitantes selaram a vitória ao aplicar 23 a 30.

O Fortaleza BC está em 16º na tabela enquanto o Rio Claro ficou em 15º lugar. O próximo desafio do Carcalion será o Pato Basquete, no dia 2 de março, quinta-feira.