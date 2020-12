Fortaleza BC perde para o Franca no NBB; Lucas Bebê discute com Alberto Bial em quadra

O Fortaleza Basquete Cearense perdeu por 98 a 81 para o Franca nesta segunda-feira (21) pelo Novo Basquete Brasil (NBB), no Ginásio Henrique Villaboim, em São Paulo. Foi a 5ª derrota, e a mais elástica, da equipe cearense na temporada, ocupando a 7ª posição na tabela de classificação.

O "CarcaLaion" saiu atrás nos dois primeiros quartos, ambos 26x18 para o Franca, reagiu no 3º (31x22 para o Fortaleza), mas despencou nos 10 minutos finais (24x14 para o Franca).

Desmond Holloway novamente foi o destaque do time, anotando 18 pontos. A equipe vinha de duas vitórias na competição, embora a passada tenha sido por W.0. diante do Corinthians.

O próximo compromisso na elite nacional é contra o São Paulo (3º colocado), nesta quarta-feira (23), às 20h30, no mesmo Ginásio paulista.

Discussão em quadra

O pivô Lucas Bebê protagonizou uma cena preocupante para o Fortaleza durante o começo no quarto 4, quando o time perdia por 85 a 70. O atleta se desentendeu com o técnico Alberto Bial e precisou ser segurado pelos companheiros Thiago Mathias e por Sualisson, que o orientou para o lado oposto do treinador.

Não foi possível ouvir o motivo da discussão entre o reforço tricolor para a temporada, que foi substituído e não voltou ao banco de reservas.