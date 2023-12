Fortaleza BC perde para o Caxias do Sul e acumula sequência de derrotas no NBB

O Fortaleza BC perdeu por por 62 a 61 para o Caxias do Sul na noite da última sexta-feira (8), pela 15ª rodada do Novo Basquete Brasil (NBB). Com o resultado, o Fortaleza Basquete Cearense chegou ao terceiro jogo consecutivo sem vencer.

Jogando no ginásio da Universidade de Fortaleza (Unifor), o Fortaleza BC, comandado pelo treinador Flávio Espiga, teve alguns desfalques importantes, como Douglas Nunes, Eddy Carvalho, William Buford e Seba Orresta.

Legenda: Fortaleza BC durante jogo do NBB Foto: Mauricio Moreira/Fortaleza Basquete Cearense

A equipe cearense ocupa agora a sexta colocação na tabela de classificação, com 20 pontos conquistados em 12 partidas. A equipe volta a quadra no dia 18 de dezembro, quando visita o Botafogo no Rio de Janeiro (RJ).