Fortaleza BC participa de torneio preparatório para o NBB; Equipe enfrenta o Minas nesta sexta

De olho na preparação do NBB, o Fortaleza BC vai participar do 5º Torneio Integração. A competição ocorre em Campina Grande, na Paraíba. Além do Carcalaion, participam também Unifacisa e Minas. A equipe cearense entra em quadra nesta sexta-feira (6) contra a equipe mineira, a partir das 19h30 (de Brasília).

"Costumo dizer que os jogos são a prova dos estudos que a equipe tem feito. A gente tem trabalhando há um mês e agora é um momento de fazer uma avaliação antes de começar o campeonato. A gente vai colocar em prática o que tem treinado e aí sim fazer as avaliações e, se necessário, fazer alguns ajustes", disse Flávio Espiga, técnico do Fortaleza BC.

No jogo de abertura, Unifacisa e Minas se enfrentaram ainda na quinta-feira. O time da casa venceu por 96 a 93. O último jogo será no sábado (7), quando a Unifacisa e o Carcalaion se enfrentam.

O NBB terá início na próxima sexta-feira (13). Flamengo e Minas fazem o duelo de abertura no Maracanãzinho, a partir da 20h (de Brasília).