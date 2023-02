Fortaleza BC é derrotado pelo Franca em mais uma rodada do NBB

O Fortaleza BC encarou o Franca Basquete na noite desta terça-feira (14), em mais uma rodada do Novo Basquete Brasil (NBB). Líder da competição, o time paulista venceu por 102 a 65. O duelo ocorreu no Centro de Formação Olímpica (CFO), na capital cearense.

O Franca venceu com parciais de 21x25, 15x28, 14x25 e 15x24. O time chegou a 23ª vitória seguida no torneio. Lucas Mariano foi o cestinha do jogo com 28 pontos e 9 rebotes. Do lado cearense, Matheusinho liderou como pontuador. Ao todo, o armador fez 15 pontos. Sualisson contribuiu com 7 rebotes.

Sob comando do técnico Helinho Garcia, o time de Franca se mantém na liderança, com 100% de aproveitamento. O Tricolor cearense está em 15º lugar e acumula cinco vitórias em 23 partidas.

O próximo adversário do Carcalaion será o Rio Claro. Em busca de recuperação, a equipe recebe o adversário diante da torcida, no CFO, às 20h (de Brasília).