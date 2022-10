Fortaleza BC é derrotado pelo Cerrado na estreia do NBB

O Fortaleza BC foi derrotado na estreia do Novo Basquete Brasil (NBB). O duelo contra o Cerrado Basquete ocorreu nesta segunda-feira (17), no Centro de Formação Olímpica (CFO), na capital cearense. O placar terminou em 80 a 86 para os visitantes.

Com 25 pontos cada, Ronald foi o cestinha do Carcalaion e Sheard foi o maior pontuador do Cerrado. A equipe visitante dominou nas bolas de três pontos. Ao todo, foram 12 acertos contra três do time da casa.

O Fortaleza BC volta a jogar nesta quarta-feira (19), no CFO, diante do Brasília. O duelo será às 20h (de Brasília). Já o Cerrado tem compromisso somente no dia 22 de outubro. A equipe recebe o Pinheiros, às 19h, em casa.

