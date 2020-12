Fortaleza BC bate São Paulo e garante vaga na Copa Super 8

O Fortaleza Basquete Cearense encerrou o ano com resultado expressivo no Novo Basquete Brasil (NBB) e vaga assegurada na Copa Super 8. Os comandados de Alberto Bial venceram o São Paulo, nesta quarta-feira (23), fora de casa, por 92 e 85.

Com o resultado, o time ficou em 7º na tabela com oito vitórias em 13 partidas - o São Paulo é o 5º. Assim, está classificado para um evento mata-mata que concede ao campeão participação no Basketball Champions League Americas. O torneio reúne os oito melhores do 1º turno da liga nacional.

Em quadra, Lucas Mariano, do tricolor paulista, foi o cestinha com 31 pontos. Pelo plantel cearense, os norte-americanos Brite e Holloway lideraram com 27 e 28, respectivamente.

O time volta a quadra no dia 5 de janeiro, às 20h, contra o Paulistano. Duelo ocorre no ginásio Antônio Prado Júnior, em São Paulo.

Vitória no último quarto

O São Paulo liderou o placar no início da partida. Sempre reativo, o Fortaleza BC teve um bom aproveitamento das bolas debaixo do aro com Thiago Mathias e Sualisson. Mesmo assim, foi o tricolor paulista que ficou com a parcial: 15 a 20.

No segundo quarto, o Carcará conseguiu forçar alguns erros do São Paulo através de uma defesa mais forte, mantendo o equilíbrio no placar. Com duas cestas seguidas de Brite, o Fortaleza BC ficou apenas dois pontos atrás e, no lance seguinte, Mathias cravou o empate em 31 a 31 faltando três minutos para o fim do primeiro tempo. Com uma disputa ponto a ponto, a parcial foi do adversário novamente, 36 a 41.

Puxado por Brite, o tricolor cearense chegou a igualar o placar novamente no início do terceiro quarto. Com pouco espaço dentro do garrafão, o São Paulo investiu nas bolas mais longas, mantendo-se na liderança do marcador por até 10 pontos. No último minuto da parcial, o Fortaleza BC encostou novamente, finalizando atrás por apenas dois pontos, após cesta de Holloway de uma ponta a outra da quadra, no estouro do cronômetro: 68 a 70.

O equilíbrio em quadra se manteve no último quarto. Faltando três minutos, foi Holloway que igualou o marcador novamente em 80 a 80. Thiago Mathias foi quem virou e deixou o Fortaleza BC à frente pela primeira vez. Faltando 30 segundos para o apito final, o Carcará abriu sete pontos de vantagem e venceu por 92 a 85.