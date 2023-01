Fortaleza BC é superado pelo São José e permanece fora da zona de classificação no NBB

O Fortaleza BC foi derrotado mais uma vez no Novo Basquete Brasil (NBB). Na noite da última segunda-feira, (16), o time cearense foi superado pelo São José, que venceu com placar de 90 a 71 no Centro de Formação Olímpica (CFO), em Fortaleza.

Figueredo, do São José, foi o cestinha da partida, marcando 29 pontos, seguido de Mcclaahan, do Carcalaion, com 17. Apesar de mais uma derrota na conta, o Fortaleza BC não foi afetado na classificação. A equipe permaneceu em 13º lugar, o que também ocorreu com o São José, que segue em 10º.

O Fortaleza BC está fora da zona de classificação, com aproveitamento menor que o Caxias do Sul, último da lista dos clubes que estão nas quartas de final.

A equipe cearense volta às quadras somente no próximo dia 31, às 20h, contra o Flamengo.