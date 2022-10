Fortaleza Basquete Cearense/CFO x Cerrado: confira informações sobre a estreia do Carcalaion no NBB

Fortaleza Basquete Cearense/CFO e Cerrado entram em quadra nesta segunda-feira (17), às 20h de Brasília, no Ginásio do Centro de Formação Olímpica (CFO), em Fortaleza (CE), para disputar a primeira rodada do Novo Basquete Brasil 2022/23.

Esta será a primeira partida das duas equipes nesta nova temporada do Novo Basquete Brasil. O Fortaleza Basquete Cearense/CFO foi fundado em 2012 e participou de todas as edições do NBB desde a temporada 2012/13. O adversário na partida de abertura será o Cerrado, do Distrito Federal. A equipe foi fundada no ano de 2016.

INGRESSOS PARA A PARTIDA

De acordo com informações divulgadas pelo próprio Fortaleza Basquete Cearense/CFO, o torcedor que desejar acompanhar a partida desta segunda-feira (17) pode adquirir seu ingresso através do site Bilheteria Virtual e também na bilheteria do Centro de Formação Olímpica. O sócio-torcedor do Fortaleza tem acesso liberado para o jogo, mas precisa realizar check-in no site do clube.

Ainda de acordo com o Fortaleza Basquete Cearense/CFO, o estacionamento da Arena Castelão (localizada ao lado do Centro de Formação Olímpica) estará aberto e com acesso gratuito para torcedores que forem acompanhar o jogo desta segunda-feira (17).

VALORES DOS INGRESSOS

Arquibancada: R$ 10 / R$ 20

Cadeira Premium: R$ 30 / R$ 60

Cadeira VIP Quadra: R$ 50 / R$ 100