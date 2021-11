Fortaleza Basquete Cearense x São Paulo pelo NBB: confira horário e onde assistir

O Fortaleza Basquete Cearense (FBC) entra em quadra nesta quinta-feira (04), às 20h (horário de Brasília), contra o São Paulo, pela 2ª rodada do Novo Basquete Brasil (NBB). O duelo acontece no Centro de Formação Olímpica (CFO).

Após estrear com derrota para o Unifacisa-PB na temporada 2021-2022, a equipe de Alberto Bial busca se reerguer diante dos paulistas. O Fortaleza Basquete Cearense figura na vice-lanterna do NBB.

Em contrapartida, o São Paulo vive um momento intermediário na tabela. Após perder as duas primeiras partidas, contra Flamengo (61x86) e Cerrado (76x78), a equipe paulista venceu o Brasília (85x66) com autoridade e ocupa a 12ª colocação, com quatro pontos conquistados.

Presença de público

Assim como aconteceu diante do Unifacisa na estreia do NBB, o duelo entre Fortaleza Basquete Cearense x São Paulo poderá receber público. Os ingressos avulsos estão sendo vendidos de maneira virtual através do site bilheteriavirtual.com.br. Sócio-torcedores do Fortaleza tem entrada gratuita, necessitando apenas a realização de check-in no site do clube.

Ficha técnica

Fortaleza Basquete Cearense x São Paulo - 2ª rodada do Novo Basquete Brasil (NBB)

Local: Centro Olímpico de Formação (CFO), em Fortaleza (CE)

Data: 04/11/2021 (quinta-feira)

Horário: 20h (de Brasília)

Transmissão: YouTube e Facebook do NBB