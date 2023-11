Fortaleza Basquete Cearense vence o Corinthians no NBB e segue como um dos melhores da competição

Na noite desta quinta-feira (24), no Ginásio do Centro de Formação Olímpica, o Fortaleza Basquete Cearense enfrentou o Corinthians e venceu mais uma no NBB. O placar de 78 a 65 para os cearenses marcou o sétimo triunfo do Carcalaion em oito jogos disputados na competição. A equipe de Flávio Espiga é uma das duas melhores do torneio, ao lado do Minas.

Contra o Corinthians, o Fortaleza BC foi novamente arrasador e venceu de ponta a ponta. O cestinha da partida foi Dexter McClanaham, com 17 pontos. Além dele, Douglas Nunes, que voltou de suspensão, anotou 16 pontos e teve sete rebotes. No lado do time paulista, o destaque foi Clark, com 17 pontos.

O resultado deixa o Fortaleza Basquete Cearense na vice-liderança do NBB, enquanto o Corinthians é apenas o 13º.

PRÓXIMOS JOGOS

O próximo jogo do Fortaleza BC acontece na quarta-feira (29), às 19h30, contra o Pato Basquete, fora de casa. Já o Corinthians joga no mesmo dia, contra a Unifacisa, às 16h30.