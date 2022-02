Fortaleza Basquete Cearense vence o Bauru e se recupera no NBB

Após uma sequência terrível de resultados (4 derrotas seguidas), enfim, o Fortaleza Basquete Cearense conseguiu voltar a vencer. E o triunfo veio neste domingo contra o Bauru-SP, no Centro de Formação Olímpica (CFO).

Com uma atuação mais regular que as anteriores, a equipe do técnico Alberto Bial conseguiu assegurar um bom volume ofensivo, principalmente nos três últimos quartos, se estabelecendo à frente do placar. No final, 74 a 72.

Legenda: Davi Rossetto briga pela bola em partida do NBB Foto: Kid Júnior

No primeiro, o Carcalaion começou atrás, mas conseguiu reagir nos outros períodos, apesar de também ter perdido o último quarto. Porém, perdeu com placar apertado e que não permitiu a virada dos visitantes.

O cestinha do Fortaleza Basquete Cearense na partida foi Davi Rossetto, que marcou 20 pontos. Ele também foi destaque nos rebotes, anotando 8 em todo o jogo.

Agora, o time cearense tem pela frente desafios na região Sul do País. Dia 18/02, encara o Caxias do Sul, na cidade gaúcha.

Dois dias depois, vai a Santa Cruz do Sul (RS) para encarar o União Corinthians.

