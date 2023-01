Fortaleza Basquete Cearense vence Brasília no último segundo e emplaca 3ª vitória consecutiva no NBB

O Fortaleza Basquete Cearense venceu o Brasília por 82 a 80 nesta segunda-feira (9), no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília, pela 13ª rodada do 2° turno do Novo Basquete Brasil (NBB). Gemadinha, da equipe mandante, foi o cestinha da partida, com 29 pontos.

Pelo 'Carcalaion', Davi Rosseto, com 21 pontos, foi o maior pontuador.

Com a vitória, a equipe de Flávio Espiga subiu mais uma posição na tabela de classificação do NBB. O Fortaleza Basquete Cearense ocupa agora a 13ª colocação, com 22 pontos. O Brasília, por sua vez, ocupa a 11ª, com 23.

No geral, o FBC soma cinco vitórias em 17 partidas.

A equipe cearense volta à quadra nesta quarta-feira (11) contra o Cerrado Basquete. O confronto acontece no Ginásio da ASCEB, em Brasília.