Fortaleza Basquete Cearense tem maratona de jogos em Brasília na reta final do NBB; veja jogos

O Fortaleza Basquete Cearense intensificou as atividades com foco na reta final do Novo Basquete Brasil (NBB). Após readequação do calendário por conta do avanço da Covid-19, a competição tem previsão de retorno em abril, com jogos até o dia 13.

A Liga Nacional de Basquete (LNB) anunciou Brasília como sede dos confrontos. Antes, São Paulo e Rio de Janeiro também iriam receber partidas - em medida alterada devido aos respectivos decretos estaduais.

Assim, o time cearense deve viajar na próxima quarta-feira (31). Com maratona pela frente, encara Minas, Bauru, Franca, Campo Mourão e Paulistano. Pela logística, o Fortaleza BC fica no Distrito Federal até a conclusão dos compromissos.

Legenda: Alberto Bial comandará o Fortaleza Basquete Cearense em nova etapa do projeto da equipe Foto: Thiago Gadelha / SVM

Ao todo, serão 30 jogos até o encerramento da primeira fase do NBB. Os quatro melhores classificados garantem vaga nas quartas, enquanto as equipes do 5º ao 12º irão para as oitavas.

No momento, o Fortaleza BC está em 7º colocado na tabela. O time comandado pelo treinador Alberto Bial venceu 13 dos 25 duelos realizados.

Jogos do Fortaleza BC na reta final do NBB

01.04 | Minas x Fortaleza - 16h

03.04 | Bauru x Fortaleza - 12h

06.04 | Fortaleza x Franca - 17h

10.04 | Fortaleza x Campo Mourão - 19h

13.04 | Fortaleza x Paulistano - 20h

Decreto estadual

O único representante cearense no NBB teve dificuldades para realizar os treinamentos no mês vigente. Com o aumento de casos do novo coronavírus no Estado do Ceará, o governador Camilo Santana (PT) instaurou um lockdown na Capital e liberou apenas a prática esportiva do futebol.

A atualização da medida restritiva ocorreu no sábado (27), com publicação no Diário Oficial do Estado (DOE). Logo, o Fortaleza Basquete Cearense foi autorizado a treinar de modo regular.

O Diário do Nordeste apurou que a equipe chegou a entrar em quadra no NBB sem treinos coletivos. A rotina dos atletas era a realização de atividades físicas individuais.