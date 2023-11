Fortaleza Basquete Cearense supera o Pinheiros e alcança a vice-liderança no NBB

Na noite desta última terça (21), no Ginásio do CFO, o Centro de Formação Olímpica, o Fortaleza Basquete Cearense venceu o Pinheiros por 87 a 84 e assumiu a vice-liderança do NBB. Mais de três mil pessoas compareceram ao local e assistiram a sexta vitória da equipe na competição.

Os destaques do Carcalaion foram o ala Eddy Carvalho, que anotou 20 pontos, e o armador argentino Orresta, que fez 19 pontos e concedeu sete assistências. Já pelo lado do Pinheiros, o destaque foi Adyel, maior pontuador do duelo com 24 pontos.

Legenda: Jogo foi bastante disputado até o apito final. Foto: Matheus Amorim / Fortaleza EC O jogo foi extremamente disputado até o fim, mas a equipe cearense conseguiu ser efetiva e inteligente para superar o adversário. O resultado leva o time de Flávio Espiga ao segundo lugar do NBB, enquanto o Pinheiros é o 15º.