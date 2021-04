Fortaleza Basquete Cearense enfrenta Franca nos playoffs do NBB; veja confrontos

A fase classificatória da temporada 2020/2021 do Novo Basquete Brasil (NBB) chegou ao fim. Após 240 jogos, os 12 classificados aos playoffs tiveram as posições definidas e conheceram os adversários no mata-mata, que terá início no próximo dia 21. Representante estadual, o Fortaleza Basquete Cearense segue no torneio.

Os playoffs serão disputados em duas sedes: ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, e Arena Minas, em Belo Horizonte, casas dos dois primeiros colocados da fase de classificação, Flamengo e Minas Tênis Clube. A decisão foi do Conselho de Administração da LNB.

Os confrontos das oitavas de final são: Bauru (5º) x Caxias do Sul (12º), Corinthians (6º) x Pato Basquete (11º), Franca (7º) x Fortaleza BC (10º) e Mogi das Cruzes Basquete (8º) x Unifacisa (9º). Esta fase será jogada entre os dias 21 e 26 de abril. Já as quartas serão entre os dias 28 de abril e 3 de maio.

Ambas serão disputadas no formato melhor de três. A partir da semifinal, as séries serão jogadas em melhor de cinco, assim como a grande final.

Vantagem

Os quatro primeiros colocados da fase classificatória (Flamengo, Minas Tênis Clube, São Paulo e Paulistano, respectivamente) avançaram automaticamente às quartas de final e aguardam o desfecho das oitavas para conhecer os adversários. Os horários do mata-mata serão anunciados nos próximos dias.