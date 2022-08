Fortaleza Basquete Cearense anuncia contratação de Ronald Rudson e renovação de Sualisson

O Fortaleza Basquete Cearense anunciou mais novidades do elenco para a temporada 2022-2023. Após fechar com os armadores Davi Rosseto e o norte-americano Dexter McClanahan, a equipe fez a contratação do pivô Ronald Rudson e a renovação com o ala-pivô Sualisson.

A previsão de início da próxima edição do NBB é outubro. Na última competição, o time ficou em 14º de 17 participantes, com 10 vitórias e 22 derrotas em 32 rodadas. O campeão foi o Franca-SP.

Ronald Rudson Multicampeão no basquete nacional, o pivô Ronald Rudson vai defender o Fortaleza Basquete Cearense pela 1ª vez. Com 2,13m de altura, defendeu o Minas Tênis Clube e soma ao curriculo um tricampeonato nacional pelo Brasília. Sualisson O ala-pivô Sualisson, de 29 anos, renovou contrato com o Fortaleza Basquete Cearense. Com 2,03m de altura, está no time desde o início do projeto, tinha propostas do mercado, mas aceitou a renovação para seguir no time cearense. Com principais atributos, consegue rebotes ofensivos e defensivos. Também se destaca pela força física e a técnica. Legenda: O ala-pivô Sualisson está no projeto do Basquete Cearense desde o início Foto: divulgação / Fortaleza Basquete Cearense

