Fortaleza Basquete Cearense anuncia contratação de Dexter e renovação de Davi Rosseto

O Fortaleza Basquete Cearense anunciou as primeiras movimentações do mercado no elenco para a temporada 2022-2023. Após revelar mudanças na gestão e na comissão técnica, o clube oficializou a chegada do norte-americano Dexter McClanahan, além da renovação de contrato com Davi Rosseto.

A previsão de início da próxima edição do NBB é outubro. Na última competição, o time ficou em 14º de 17 participantes, com 10 vitórias e 22 derrotas em 32 rodadas. O campeão foi o Franca-SP.

Dexter McClanahan

Com 25 anos, Dexter é o primeiro reforço da temporada 2022-2023 e pode atuar como armador e ala-armador. Natural de Stockbridge, na Geórgia, o norte-americano tem 1,93m de altura. A média de pontos foi 23,4 na último ano, quando participou da Proliga de Portugal, defendendo o Clube Barreirense. Na ocasião, também foi premiado em três oportunidades como melhor jogador de rodadas da Proliga. O atleta também foi selecionado para o 2º melhor quinteto da competição. Davi Rosseto Um dos líderes do elenco de 2021-2022, Davi Rosseto acertou a permanência no Fortaleza Basquete Cearense. Com 30 anos e 1,83m de altura, o armador defendeu a equipe nas temporadas 2012-2013, 2017-2018 e 2021-2022. O atleta foi campeão da Liga de Desenvolvimento de Basquete (LDB), em 2014, recebeu o prêmio de Armador do Ano da Liga, em 2015-16. Na carreira, também foi convocado para a Seleção Brasileira em 2017.

