Fortaleza apresenta queda de 60% dos sócios e espera retomada gradativa

Em fevereiro de 2020, o Fortaleza chegava a marca de 35 mil sócios-torcedores, ápice de um crescimento que vinha acelerado dentro e fora de campo, com conquistas na Série B, Copa do Nordeste e 9º lugar na Série A, com direito a uma vaga na Sul-Americana de 2020. A meta naquele momento era manter ativo este expressivo número, mas veio a pandemia da Covid-19 e frustrou os planos do clube.

Do início do ano passado pra cá, 60% dos sócios torcedores deixaram o plano, segundo Gigliane Aguiar, gestor do programa de sócio torcedor do clube, em entrevista ao Diário do Nordeste.

"É um fenômeno que todos os clubes estão passando, é natural, é um novo momento. Perdemos 60% da base de sócios antes da pandemia para cá. Para reverter isso, escutamos o torcedor, baixamos o preço do sócio pela metade, e criamos um plano popular, em um valor praticamente simbólico", declarou Gigliane Aguiar.

Os fatores para a queda de associados nos clubes de futebol é a crise econômica devido à pandemia, mas também a cultura de se associar para ter descontos no estádio, com ingresso e produtos. E como não é possível comparecer aos jogos, muitos torcedores não renovaram, deixando de ser adimplentes.

Gigliane entende este processo e afirma que um dos desafios é mostrar que o sócio-torcedor pode ter outras vantagens. "Como, por cultura o sócio é muito ligado ao jogo, ao acesso, o nosso principal desafio para captação é mostrar que ser sócio é muito além de apenas ver o jogo, vai de experiências exclusivas, descontos diferenciados, prioridade nas ações do clube, e de suporte ao clube, principalmente nesse momento de dificuldade".

Queda e retomada

De acordo com o relatório do Conselho Fiscal do Fortaleza, através da ferramenta "Leão Transparente", em dados do dia 31 de março, o clube tinha 8.363 torcedores adimplentes, entre 7.447 como titulares e 916 dependentes.

E para retomar gradativamente o expressivo número de sócios, o clube conta com novos planos para o torcedor, como explica mais detalhadamente Gigliane.

"Vamos aumentar o número de experiências exclusivas para o sócio, cada vez mais, teremos sorteios de produtos do clube, de experiências com parceiros, envolvimento entre o sócio e os profissionais. Os descontos exclusivos nas lojas Leão 1918 serão sempre maiores para os sócios, e outras ações de engajamento do sócio torcedor".

Em seguida, ele já credita um retorno imediato das novas ações do Tricolor em março. "Em março, em 15 dias fizemos quase 1.400 sócios, consideramos um excelente retorno".