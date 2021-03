Fortaleza aposta na juventude, polivalência e elenco mais físico; veja balanço dos reforços

O Fortaleza segue o planejamento de reformulação do elenco em 2021. O clube fechou oito contratações e tem negociação com o zagueiro Titi, do futebol turco. O objetivo é diminuir a faixa etária do plantel, além de montar uma equipe mais física e com polivalências.

As características são buscadas em paralelo ao quesito técnico. Pelo calendário extenso e com poucos intervalos, devido à pandemia de Covid-19, a gestão considera importante que atletas possam atuar em diferentes posições e apresentem tempo de recuperação mais acelerado.

Parte dos critérios avaliados nas contratações do Fortaleza

Qualidade técnica

Polivalência em campo

Vigor físico

Intervalo de recuperação de lesões

Da lista de nove reforços aguardados no Pici, seis foram oficializados: os laterais direitos Daniel Guedes (ex-Cruzeiro) e Yago Pikachu (ex-Vasco); os volantes Ederson (ex-Corinthians) e Matheus Jussa (ex-Internacional); o meia Lucas Crispim (ex-Guarani); e o atacante Robson (ex-Coritiba). O volante Gustavo Blanco, emprestado pelo Atlético-MG, e o meia Isaque, cedido pelo Grêmio, aguardam o anúncio.

Balanço dos reforços do Fortaleza

ATA | Robson

Legenda: Robson marcou dois gols em duas partidas pelo Fortaleza Foto: Thiago Gadelha / SVM

O atacante Robson chegou ao Fortaleza com status de titular e soma dois gols em três partidas. Com 29 anos, firmou contrato até 2023 e pode atuar centralizado e aberto na ponta esquerda. Com arremate de longa distância, apresenta também velocidade e poder de explosão.

MEI | Lucas Crispim

Legenda: Lucas Crispim estreou com a camisa do Fortaleza contra o CRB Foto: Kid Júnior / SVM

O meia Lucas Crispim é o reforço com maior minutagem, totalizando 181 minutos. Foi titular em três partidas e apresentou visão de jogo, sendo responsável pela armação. Ainda não conseguiu gol ou assistência, mas briga pela titularidade da posição e tem vínculo até 2022.

MEI | Isaque

Legenda: Isaque foi reserva do time de Renato Gaúcho na temporada passada Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O meia Isaque é tratado como promessa das categorias de base do Grêmio. Sob comando do técnico Renato Gaúcho, era cotado para substituir Luan no time principal e atuou também como centroavante e atacante de lado. O Fortaleza tem negociação avançada para empréstimo.

VOL | Éderson

Legenda: Com Ederson, o Fortaleza soma oito volantes no elenco de 2021 Foto: Bruno Oliveira / Fortaleza

O volante Éderson também foi contratado sob altas expectativas de desempenho. Com 21 anos, está emprestado pelo Corinthians até o fim de 2021 e atuou duas vezes. Em campo, mostrou força na marcação e chegou na área em busca do gol.

VOL | Matheus Jussa

Legenda: Volante chega por empréstimo até o final da temporada Foto: Bruno Oliveira/Fortaleza EC

O volante Matheus Jussa tem no perfil a polivalência: atua como zagueiro e lateral direito. Emprestado pelo Oeste até o fim da temporada, o atleta de 24 anos foi titular em dois jogos e foi marcado pela disposição e qualidades defensivas. Contra o Treze-PB, ajudou também como lateral.

VOL | Gustavo Blanco (não oficializado)

Legenda: Blanco vem por empréstimo junto ao Galo Foto: Bruno Cantini / Atlético-MG

O volante Gustavo Blanco ainda não foi oficializado como reforço, mas tem empréstimo confirmado pelo Atlético-MG. O jogador é avaliado como um nome de grande potencial que foi atrapalhado por lesões recentes. Com qualidade no passe, atua como volante e também meia avançado.

LAT | Daniel Guedes

Legenda: Daniel Guedes estava no Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo / Cruzeiro

O lateral direito Daniel Guedes foi contratado por empréstimo a pedido da comissão técnica e ainda não estreou. Com 26 anos, iniciou a carreira como meia pelos lados do campo, depois sendo deslocado para a defesa. A expectativa é que possa desempenhar as duas funções no Fortaleza.

LAT | Yago Pikachu

Legenda: Pikachu atuou no Vasco entre 2016 e 2020, com mais de 200 partidas no time carioca Foto: divulgação / Vasco

O lateral direito Yago Pikachu é o nome de maior destaque dentre as contratações. Com passagem pelo Vasco, tem qualidade técnica ofensiva e consegue atuar como atacante e meia central. No Fortaleza, fecha contrato até 2022 e chega para brigar pela titularidade. A estreia ainda não ocorreu.

ZAG | Titi (em negociação)

Legenda: Titi é tido como ídolo para parte da torcida do Bahia Foto: divulgação / Bahia

O zagueiro Titi é o principal alvo do Fortaleza para o sistema defensivo. Com 32 anos, o defensor tem carreira consolidada na Turquia, sempre como titular, e ostenta status de ídolo no Bahia. A negociação está em andamento - o jogador manifestou interesse de retornar ao Brasil.