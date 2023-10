Fortaleza aposta em bom retrospecto dentro de casa para semifinal da Sul-Americana; veja números

Nesta terça-feira (03), o Fortaleza recebe o Corinthians, às 21h30, na Arena Castelão, para o segundo jogo da semifinal da Copa Sul-Americana. O jogo é tratado como o mais importante da história do Leão até o momento e, nas redes sociais oficiais do clube, a #AGenteFazONossoDestino foi lançada. Para o duelo que pode levar o Tricolor para uma inédita final internacional, o time de Vojvoda aposta no bom retrospecto dentro de casa.

O Leão do Pici não sabe o que é perder na condição de mandante há seis jogos. No período, foram quatro vitórias e dois empates, envolvendo partidas pela Série A do Brasileirão e pela Copa Sul-Americana. A última derrota tricolor foi para o Bragantino, na 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 29 de julho.

VEJA JOGOS:

Fortaleza 1 x 1 Libertad - oitavas de final da Copa Sul-Americana - 08/08/2023

Fortaleza 4 x 0 Santos - 19ª rodada da Série A - 13/08/2023

Fortaleza 3 x 1 Coritiba - 21ª rodada da Série A - 27/08/2023

Fortaleza 2 x 1 América-MG - quartas de final da Copa Sul-Americana - 31/08/2023

Fortaleza 2 x 1 Corinthians - 23ª rodada da Série A - 14/09/2023

Fortaleza 1 x 1 Grêmio - 25ª rodada da Série A - 30/09/2023

CORINTHIANS TEM HISTÓRICO RUIM COMO VISITANTE

Atuando longe da Neo Química Arena em 2023, o Corinthians tem um retrospecto ruim. Ao todo, foram 29 partidas fora de casa e apenas cinco vitórias conquistadas. O baixo aproveitamento, apenas 26,43%, é reflexo das 16 derrotas e oito empates nos outros jogos. A campanha como visitante na Sul-Americana tem uma vitória, um empate e uma derrota.