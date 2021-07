Fortaleza apoia Associação Peter Pan em campanha por novo caminhão que coleta doações

Uma corrente de solidariedade que deve invadir o futebol. Foi com este pensamento que o Fortaleza abraçou a campanha da vaquinha virtual Transportando Esperança, realizada pela Associação Peter Pan, que tem como objetivo arrecadar recursos para a aquisição de um novo caminhão para que a entidade possa coletar doações.

Qualquer pessoa pode colaborar. Os interessados em participar da vaquinha virtual podem doar a partir de R$ 25, por meio de cartão de crédito, boleto, pix e paypal, no site da vaquinha.

A instituição está realizando essa iniciativa desde maio deste ano e no mês de julho a campanha entra em sua reta final. A meta da vaquinha é alcançar o valor de R$ 150 mil e, para ajudar a APP a atingir este resultado, o Tricolor está incentivando torcedores, por meio das redes sociais do clube, a marcar um gol de solidariedade fora dos campos.

Legenda: O veículo usado até o momento já atingiu mais de 84.000 km rodados e precisa passar longos períodos na oficina mecânica Foto: Arquivo

Aqueles que doarem a partir de R$ 1 mil reais terão seus nomes gravados na lateral do novo caminhão, como forma de homenagem pelo gesto solidário.

A superintendente da Associação Peter Pan, Michele Holanda, destaca a importância dessa parceria. "Nós sabemos que a força do futebol em nosso país é muito grande e esta não é a primeira vez que unimos esporte e solidariedade. O Fortaleza é um grande parceiro da APP em outras campanhas, contribuindo com as ações, realizando sonhos de pacientes e muito mais. Trazer essa torcida solidária para uma causa tão importante como a luta contra o câncer infantojuvenil é algo que vai fazer a diferença na campanha e milhares de crianças e adolescentes serão beneficiados com essa ajuda", afirmou.

Necessidade

Legenda: O caminhão apresenta problemas, como buracos no piso do baú onde são levadas as doações, desgaste na instalação elétrica, peças enferrujadas, além de falhas na embreagem Foto: Arquivo

A necessidade de troca de veículo surgiu pelo estado do atual caminhão utilizado, de 2014, que já rodou mais de 84.000 km e vem apresentando problemas dos mais diversos, como buracos no piso do baú onde são levadas as doações, desgaste na instalação elétrica, peças enferrujadas, além de falhas na embreagem.

Diante deste cenário e das dificuldades encontradas, é urgente a necessidade de aquisição de um novo transporte.

“Todos os dias colocamos o caminhão para rodar por Fortaleza e Região Metropolitana, recolhendo doações. Mas, infelizmente, o nosso carro vem apresentando muitos problemas e, nos últimos meses, não estamos conseguindo recolher as doações com a celeridade necessária porque o veículo está constantemente no conserto. Precisamos do apoio de toda sociedade para continuar atendendo aos muitos apoiadores que ajudam a Associação Peter Pan e que não podem vir pessoalmente entregar sua doação em nossa sede”, destaca a gerente de Captação de Recursos da APP, Admara Pinheiro.