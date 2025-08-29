Diário do Nordeste
Fortaleza anuncia zagueiro Lucas Gazal e atacante Kayke

Kayke já está à disposição do técnico Renato Paiva para o jogo contra o Internacional

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 19:01)
Jogada
Legenda: O zagueiro Lucas Gazal e o atacante Kayke foram anunciados nesta sexta-feira pelo Fortaleza
Foto: Divulgação / Fortaleza EC

O Fortaleza anunciou nesta sexta-feira (29), o zagueiro Lucas Gazal e o atacante Kayke. O atacante já está regularizado e pode estrear diante do Internacional, no domingo (31), pela Série A do Campeonato Brasileiro. A partida é válida pela 22ª rodada, às 20h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre. O zagueiro ainda aguarda regularização para estrear na rodada que vem, depois da Data-Fifa.

O zagueiro tem contrato de empréstimo até 31 de dezembro de 2025 com opção de compra.  Gazal estava atuando no futebol chinês pelo Shandong Taishan, onde disputou 19 jogos pela Superliga Chinesa e Copa da China, marcando dois gols.

Kayke também chega por empréstimo até 30 de julho de 2026, vindo do Botafogo. O atacante foi integrado à equipe profissional do Glorioso na atual temporada. Ao total, atuou em 11 partidas e marcou três gols.

