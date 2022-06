Fortaleza anuncia saída de Ángelo Henrírquez; atacante fechou com clube da Polônia

O Fortaleza anunciou, nesta quarta-feira (15), a saída do atacante Ángelo Henríquez. O chileno rescindiu contrato, que era até o fim de 2022, e se transferiu para o Miedz Legnica, da Polônia - conforme antecipou o Diário do Nordeste.

Em nota, o time cearense ressaltou que "agradece e enaltece o profissionalismo e a dedicação do jogador. Além de desejar muito sucesso nos próximos desafios e na carreira". O Leão tinha 55% dos direitos econômicos do atleta.

A chegada ocorreu em julho de 2021, com alta expectativa pelo desempenho. Apesar das características de mobilidade e chance de atuar nos lados, não se firmou.

Ao todo, foram 20 jogos pela equipe leonina, com um gol. No ano vigente, participou de apenas duas partidas. A última foi em março, quando entrou no 2º tempo da goleada contra o Pacajus, no Estadual, atuando por 46 minutos.