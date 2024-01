Fortaleza anuncia novos membros para Conselho da SAF

Na manhã desta sexta-feira (26), o Fortaleza anunciou dois novos membros para compor o Conselho de Administração da SAF do clube. Bruno Cals e Elias Leite chegam para essa nova etapa administrativa que vive o time tricolor.

No dia 23 de setembro de 2023, foi aprovada com 95% dos votos pelos sócios-torcedores e sócios-proprietários a criação do Fortaleza EC SAF fazendo com que o clube abrisse a possibilidade de receber investimentos externos, em modelo adotado por equipes como Botafogo, Cruzeiro e Vasco. Apesar disso, o projeto leonino é diferente, com a associação mantendo o controle majoritário da SAF.

Chegadas importantes

Bruno Cals e Elias Leite chegam para assumir um papel importante na equipe, principalmente após a saída do ex-presidente do Conselho de Administração da SAF, Geraldo Luciano, que renunciou ao cargo em dezembro.

Geraldo foi o responsável por estudar sobre SAF e explicar aos conselheiros e sócios-torcedores sobre o modelo de gestão da sociedade anônima que seria criada em setembro de 2023, com aprovação maciça dos sócios.