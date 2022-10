Fortaleza anuncia ingressos a partir de R$ 15 para jogo contra o Atlético-GO; veja detalhes

O Fortaleza confirmou que fará uma promoção no preço dos ingressos para a partida contra o Atlético-GO, válida pela 36ª rodada da Série A do Brasileirão. O duelo acontece no próximo domingo (6), às 18h30, na Arena Castelão. Os ingressos para a torcida do Tricolor do Pici custarão a partir de 15 reais e a venda começará nesta terça-feira (1º), de maneira presencial, nas lojas do clube, e on-line, no site Bilheteria Virtual.

Com valores promocionais a partir de R$ 15, os ingressos da partida estarão à venda amanhã em nossas lojas oficiais e licenciadas.



🚨 Planos Leão da Galera e Recarga terão novamente 100% DE DESCONTO no acesso à partida!#FortalezaEC #Brasileirão pic.twitter.com/0oYhfpWcSK — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) October 31, 2022

VALORES DOS INGRESSOS

Superior Sul: R$ 80,00 l R$ 40,00

Superior Sul (sócio acompanhante): R$ 30,00 l R$ 15,00

Inferior Sul: R$ 30,00 l R$ 15,00

Inferior Norte: R$ 30,00 l R$ 15,00

Superior Central: R$ 50,00 l R$ 25,00

Bossa Nova: R$ 80,00 l R$ 40,00

Especial: R$ 60,00 l R$ 30,00

Premium: R$ 200,00 l R$ 100,00

Superior Norte (visitante): R$ 80,00 l R$ 40,00

CHECK-IN PARA SÓCIOS-TORCEDORES

Além de confirmar os preços promocionais dos ingressos, o Fortaleza informou a abertura do check-in para o confronto. O sócio-torcedor deve acessar o site sociofortaleza.com.br para realizar o seu check-in. O horário de abertura do check-in é diferente para cada plano de sócio-torcedor: Conselheiro e Proprietário (12h), Leão do Pici e Leão Kids (14h), Leão de Aço (16h), Leão Fiel, Leão do Interior e Leão da Galera (18h).

SITUAÇÃO NA TABELA E PRÓXIMOS JOGOS

O Fortaleza ocupa atualmente a nona colocação na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. A equipe tricolor soma 48 pontos em 34 rodadas disputadas. Na próxima rodada, o Leão viaja para enfrentar o Palmeiras, no Allianz Parque. Na rodada seguinte, o Tricolor recebe o Atlético-GO na Arena Castelão.