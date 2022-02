Fortaleza anuncia empréstimo de meia Thiaguinho ao RB Bragantino; veja detalhes

O Fortaleza anunciou, nesta segunda-feira (21), o empréstimo do meia Thiaguinho ao RB Bragantino até o fim da temporada, com opção de compra. Na nota, o clube ressaltou que o atleta ficará cedido ao RB Brasil durante o Campeonato Paulista A2, sendo transferido na sequência.

Com 22 anos, o jogador se destacou na última campanha do Brasileirão de Aspirantes. O desempenho o promoveu para o time principal do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda em 2022, mas o setor ofensivo possui alta concorrência no elenco. O vínculo no Leão é até dezembro.

Natural de Porto Alegre/RS, o meia iniciou a carreira na base do Grêmio Novorizontino-SP e teve o melhor momento no Paraná de 2020, quando fez 35 partidas e dois gols pela equipe principal.

A chegada ao Pici foi em 2021, para compor o Sub-23. Em campo, tem a velocidade e o drible 1x1 como as principais características, podendo atuar pelo meio ou lados em um sistema de ataque.