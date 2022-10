Fortaleza anuncia camisa em alusão ao Outubro Rosa, veja as fotos

O Fortaleza anunciou na manhã desta terça-feira (4) o novo uniforme em homenagem ao Outubro Rosa e a campanha em prevenção ao câncer de mama. As camisas já estão sendo comercializadas no site e nas lojas do Leão 1918.

Os sócios-torcedores do Leão que quiserem adquirir o novo uniforme terão desconto de 15%.

O clube apresentou os detalhes da camisa em suas redes sociais. Com formato tie-dye, o uniforme mistura as cores rosa e azul em todo seu tecido. O detalhe na manga e na gola em formato V trazem esse raço bem divididos.

A campanha tem a hashtag #ToqueEmFrente e, traz em sua divulgação, a Francisca Helena dos Santos, que venceu o câncer de mama há quatro anos. Além dela, o Fortaleza apresenta a Toinha, torcedora e colaboradora do clube, e as atletas Isabella Mendes e Taynara Luna, do time feminino.

"Quando descoberto precocemente, o câncer de mama tem 95% de chance de cura. É por isso que, neste Outubro Rosa, o Fortaleza ressalta a importância da prevenção a todas as mulheres. E deixa uma mensagem a quem iniciará ou está em tratamento: confie na cura. Você não está sozinha", destaca o post do clube.

CONFIRA AS FOTOS

Legenda: Camisa do Fortaleza em alusão ao Outubro Rosa Foto: Igor Mendes/FEC

O QUE É O OUTUBRO ROSA?

O mês de outubro é marcado por campanhas de conscientização ao cuidado preventivo e/ou diagnóstico precoce do câncer de mama. O período foi criado no Estados Unidos na década de 90, mas chegou ao Brasil apenas em 2008.

Conforme o Instituto Nacional do Câncer (Inca), no Brasil, o câncer de mama é o de maior incidência em mulheres de todas as regiões.

