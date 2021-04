Fortaleza aguarda definição sobre Campeonato Cearense para readequar calendário de 2021

A diretoria do Fortaleza aguarda uma posição sobre o retorno do Campeonato Cearense para readequar o calendário de disputas de 2021. No planejamento, o clube busca conquistar o tricampeonato estadual, mas a indefinição sobre as datas da disputa preocupam a cúpula tricolor.

O Diário do Nordeste apurou que a equipe deseja disputar a competição antes da Série A do Brasileiro, caso haja flexibilização no decreto estadual. Se isso for inviável, manterá participação com a mesma seriedade dos últimos anos para brigar pelo título.

“A gente aguarda a resolução da questão. Entendemos que Copa do Nordeste e Copa do Brasil conseguem ocorrer por protocolos de saúde específicos, algo que se diferencia no Estadual. Mas vamos dar sim a devida importância ao Estadual, pela tradição. Afinal, somos os atuais bicampeões e buscamos um tricampeonato. Independente da data, o Fortaleza pretende disputar a competição com muita seriedade, apesar da readequação no calendário”, declarou Alex Santiago, diretor de futebol tricolor.

No momento, o clube disputa apenas a Copa do Nordeste - está classificado às quartas de final e enfrenta o CSA, sábado (17), às 16h, na Arena Castelão, em confronto único. A outra competição prevista é a Copa do Brasil, mas as partidas da 3ª fase devem ocorrer em junho.

O Campeonato Cearense está paralisado desde o dia 11 de março e não foi incluído no novo decreto estadual de retomada da economia, anunciado neste sábado (10) pelo governador Camilo Santana (PT).

Situação do Estadual

Legenda: Ceará e Fortaleza vão protagonizar o Clássico-Rei no Campeonato Cearense, Copa do Nordeste e Série A Foto: Thiago Gadelha / SVM

O Campeonato Cearense foi suspenso após a conclusão da rodada de abertura da 2ª fase. Na ocasião, já com Barbalha e Guarany de Sobral rebaixados, foram realizadas quatro partidas: Pacajus 2x4 Caucaia; Crato 1x0 Icasa; Atlético-CE 0x2 Fortaleza e Ferroviário 2x1 Ceará.

A classificação parcial registrou o G-4 com Caucaia, Fortaleza, Ferroviário e Crato. Pelo regulamento, os quatro primeiros conquistam vaga na semifinal da competição. Restam seis rodadas.

Na temporada de 2020, o Estadual também enfrentou dificuldade para ser concluído. Para os primeiros meses do ano, o torneio contou com um Clássico-Rei na decisão em confrontos adiados para setembro e outubro. O Fortaleza é o atual bicampeão cearense.