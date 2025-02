Fortaleza afirma que vai recorrer da punição de mandos de campo imposta pelo TJDF-CE

O Fortaleza publicou uma nota oficial na noite desta terça-feira (11), informando que irá recorrer da decisão do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Ceará (TJDFCE) que resultou na perda de dois mandos de campo a serem cumpridos no Campeonato Cearense 2025.

A pena foi aplicada pela 2ª comissão disciplinar do TJDF-CE. Os auditores foram unânimes na aplicação da perda de dois mandos de campo, assim como uma multa de R$ 30 mil.

A decisão foi baseada no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) que pune quem deixa de tomar providências capazes de prevenir e reprimir desordem, invasão de campo ou arremesso de objetos no campo de jogo, inclusive se causado pela torcida adversária. O Horizonte, mandante da partida, também foi apenado com a perda de um mando de campo e multa de R$ 5 mil, no mesmo artigo.

Em nota, o clube 'considerou a decisão arbitrária e prejudicial', e ainda: 'registra a lamentável atuação dos auditores da Segunda Comissao Disciplinar do TJDF-CE.

Veja nota do Fortaleza

O Fortaleza Esporte Clube vem a público informar que irá recorrer da decisão do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Ceará (TJDFCE) que resultou na perda de dois mandos de campo a serem cumpridos no Campeonato Cearense 2025.

A diretoria do clube considera que a decisão foi arbitrária e prejudica o tricolor.

O Fortaleza Esporte Clube, nesse mesmo sentido, registra a lamentável atuação dos auditores da Segunda Comissao Disciplinar do TJDF-CE, que condenaram, por unanimidade, o FORTALEZA EC a pena de perda de mandos de campo, que sequer foi pedida pelo órgão responsável pela acusação no Tribunal.

Além disso, a mesma Comissao julgadora inexplicavelmente RECUSOU sem nenhum motivo plausivel, o PEDIDO DO FORTALEZA EC para que o Delegado da DRACO-PCCE, Dr Alisson Gomes, chefe das investigações acerca das recentes brigas de torcida, fosse ouvido, para esclarecer o trabalho realizado pela Polícia Civil, na bem sucedida identificação dos indivíduos, que efetivamente causaram o lamentável tumulto.

O Clube mostrou responsabilidade ao tomar todas as medidas diante do ocorrido. A instituição ainda é favorável a despeito das ações e medidas que estão sendo feitas pelos órgãos de segurança pública. O Fortaleza é totalmente a favor que os indivíduos identificados nos atos de violência não tenham a possibilidade de entrar em nossos jogos. Historicamente o Fortaleza possui uma torcida presente, que enche os estádios e não se pode privar a grande maioria pelos atos de violência de alguns indivíduos.

O Fortaleza Esporte Clube está confiante de que a justiça será feita e que os direitos do clube serão respeitados para que seu torcedor possa comparecer e apoiar o time nos jogos da semi-final, e em caso de vitória, da final.

O Clube informa que manterá a transparência sobre o andamento do recurso e se manifestará novamente quando necessário.