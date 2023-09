Fortaleza acumula invencibilidade como visitante no mata-mata da Sul-Americana

Na noite desta última terça-feira (26), o Fortaleza empatou com o Corinthians pelo jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana e está a uma partida de chegar à grande final da competição. O empate conquistado contra clube paulista marca uma campanha invicta do Leão como visitante na fase de mata-mata do torneio continental. Ao todo foram três partidas, envolvendo oitavas, quartas e semi, com duas vitórias leoninas e o empate mais recente.

Fora de casa, o Leão encarou o Libertad, no Paraguai, o América-MG, em Belo Horizonte, e o Corinthians, em São Paulo. Contra os dois primeiros rivais, as vitórias por 1 a 0 e 3 a 1, respectivamente, encaminharam a classificação para as fases seguintes. Já contra o Timão, o empate também deixa a equipe em uma situação positiva para decidir a vaga na decisão da Sul-Americana na Arena Castelão.

Em relação aos números apresentados jogando longe de casa, a equipe de Vojvoda marcou cinco gols e sofreu apenas dois. Guilherme e Zé Welison, duas vezes, e Pochettino foram os responsáveis pelos tentos. Os dados mostram uma equipe madura e consistente para os grandes jogos, mesmo em situações adversas.

APROVEITAMENTO POSITIVO EM MATA-MATAS

Os bons resultados conquistados como visitante contribuem para um ótimo aproveitamento do Fortaleza. Antes de entrar em campo para enfrentar o Corinthians, em seu 17º jogo de mata-mata no ano, o Leão tinha feito 16 partidas, com nove vitórias, quatro empates e três derrotas. O aproveitamento era de 64,58%. Com o empate diante do Timão, o número caiu um pouco, mas continua sendo muito bom: 62,74% de aproveitamento.