Fortaleza acompanha situação de Moisés no Cruz Azul, que só aceitaria vendê-lo

O Fortaleza tem interesse em repatriar o atacante Moisés para 2024 e o jogador também está determinado a voltar para o Brasil, mas a negociação ainda deve demorar um pouco, já que o Cruz Azul-MEX está em processo de troca de diretoria.

Na última semana, quatro dirigentes deixaram a equipe mexicana, que aguarda a chegada do uruguaio Ivan Alonso para ser o diretor de esportes. Essa transição de dirigentes têm dificultado o andamento de negócios com relação a atletas do Cruz Azul.

Jogou pouco

Com o desejo do atleta em voltar ao país de origem e o fato dele ter tido pouco espaço em campo (911 minutos distribuídos em 19 jogos), a equipe mexicana não deve dificultar a saída, mas só se interessa por uma venda e não quer ter prejuízo, ou seja, não pensa em receber nada inferior aos quase 5 milhões de dólares que investiu.

O Cruz Azul já pagou ao Fortaleza 3 milhões de dólares e tem mais duas parcelas de 900 mil dólares a quitar, sendo uma em janeiro de 2024.

A diretoria de futebol do Tricolor acompanha de perto a situação e segundo a jornalista mexicana Mac Reséndiz, já teria contactado o Cruz Azul para conversar sobre um possível retorno do atacante. A diretoria do Fortaleza não se pronunciou sobre o assunto.

Outros clubes interessados

Outros clubes também monitoram a situação de Moisés no México. Há especulações de que Fluminense, Grêmio e Vasco da Gama também se interessam pelo atleta. O Diário do Nordeste consultou o staff do jogador e a informação é de que o atleta segue treinando e não há nada de concreto em qualquer negociação por ele.