Fortaleza acerta venda de Dylan Borrero ao Atlético Nacional

De saída do Fortaleza, o destino de Dylan Borrero será o Atlético Nacional, da Colômbia. O atleta embarca na noite desta sexta-feira (4).

A negociação rendeu US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 8,1 milhões) aos cofres do Leão por 75% dos direitos econômicos. A informação foi publicada inicialmente por Mauricio Gonzalez e confirmada pelo Diário do Nordeste. O jogador de 23 anos chegou ao clube no início da temporada e teve pouca chance sob o comando de Juan Pablo Vojvoda.

Em 2025, foram sete partidas: cinco pelo Estadual, uma pela Libertadores e uma pela Copa do Nordeste. O jogador não balançou as redes e deu apenas duas assistências.

O Fortaleza volta a campo no dia 9 de julho, quarta-feira, quando enfrenta o Bahia em jogo das quartas de final da Copa do Nordeste. As equipes se enfrentam às 21h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em jogo único e eliminatório.