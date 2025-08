Fortaleza acerta empréstimo do volante Ryan Guilherme ao Royal Antwerp, da Bélgica

O Fortaleza acertou o empréstimo do volante Ryan Guilherme ao Royal Antwerp, da Bélgica. O contrato de empréstimo vai até o final de junho de 2026 e tem opção de compra fixada. O jogador viajará nas próximas horas para fazer exames médicos.

Ryan voltou ao Leão após uma série de empréstimos. Por último, esteve no União Leiria, de Portugal, onde teve destaque, atuando em 29 jogos, marcando um gol e dando três assistências. O contrato de empréstimo com a equipe portuguesa se encerrou em 30 de junho de 2025, e o atleta retornou ao Fortaleza para ser reintegrado ao elenco do, até então, técnico Vojvoda.

Desde que retornou, o volante não ganhou oportunidades com o treinador argentino e também não estava nos planos de Renato Paiva, atual comandante do Tricolor. Sendo assim, Ryan Guilherme sequer entrou em campo para atuar com a camisa do Fortaleza e novamente se despediu do clube para rumar de volta à Europa.

Nas redes sociais, o atacante Deyverson se despediu do jovem de 22 anos.