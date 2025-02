Fortaleza acerta empréstimo do volante Fabrício ao Tombense

O Fortaleza acertou o empréstimo do volante Fabrício ao Tombense-MG até o final de 2025. O capitão do sub-20 foi um dos destaques do time nas últimas duas Copinhas e teve o seu contrato renovado até maio de 2027 com o Tricolor do Pici.

Fabrício chegou ao Fortaleza em março de 2023 após ter se destacado jogando o Campeonato Alagoano profissional pelo Desportivo Aliança-AL. O jovem foi relacionado por Juan Pablo Vojvoda em três oportunidades, contra o Juventude, pelo Campeonato Brasileiro de 2024 e contra Horizonte e Cariri pelo Campeonato Cearense de 2025.