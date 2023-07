Fortaleza acerta empréstimo de zagueiro Ceballos ao Junior Barranquilla, da Colômbia

O zagueiro Brayan Ceballos foi emprestado pelo Fortaleza ao Junior Barranquilla, da Colômbia. Os dois clubes acertaram o empréstimo do jogador por um ano, com opção de compra. A informação é do jornalista César Luis Merlo.

O Tricolor do Pici também recebeu proposta do América de Cali, mas pesou a cláusula de intenção de compra do Los Rojiblancos.

Com a saída de Ceballos, o Fortaleza buscará uma reposição. O zagueiro Pablo, do Flamengo, foi sondado pelo Tricolor.

🚨Fortaleza aceptó la oferta de Junior por Brayan Ceballos y los clubes ya intercambian contratos por Brayan Ceballos.

*️⃣La operación se realiza a préstamo por un año con cargo y con una opción de compra. pic.twitter.com/l7ic715qWt — César Luis Merlo (@CLMerlo) July 7, 2023

Ceballos no Leão

Em 2023, o jogador de 22 anos foi pouco utilizado. Ao todo, foram 15 partidas com a camisa do Leão, com um gol marcado. O defensor atuou no Campeonato Cearense, Nordestão, Copa do Brasil e Série A.

Ceballos chegou ao Fortaleza em 2022, vindo do Deportes Quindío, da Colômbia. No entanto, o atleta não conseguiu se firmar na equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda.