Fortaleza acerta contratação de volante Rezende, do Bahia

O Fortaleza encaminhou a contratação do volante Rezende, do Bahia. O atleta de 30 chega por empréstimo até o fim da temporada, com mecanismos para a compra em definitivo do jogador após dezembro, seguindo cláusulas contratuais. A informação foi divulgada inicialmente pelo ge.

Em 2025, Rezende disputou apenas 11 partidas. Sem espaço sob o comando de Rogério Ceni, entrou em campo pela última vez no dia 6 de agosto, por 15 minutos, no empate com o Retrô-PE em 0 a 0, pela Copa do Brasil. O vínculo com o Esquadrão, inclusive, segue até 2026.

No clube desde 2022, trabalhou com o técnico português Renato Paiva no próprio Bahia, o que facilitou a negociação. Antes, o principal alvo era Danilo Barbosa, que foi para o futebol árabe.

Revelado pelo Madureira, acumula passagens por times como Portuguesa-SP, Treze e Goiás. No tricolor baiano, foram 142 jogos, com seis gols marcados e quatro assistências. No período, se sagrou campeão estadual (2023 e 2025) e conquistou o acesso à Série A (2022).

9º reforço do Fortaleza na janela de transferência

Rezende será o 9º reforço do Fortaleza na janela de transferências. Os nomes anunciados são: os goleiros Helton Leite e Vinícius Silvestre; o lateral-esquerdo Weverson Costa; e os atacantes José Herrera e Adam Bareiro. Além desses, o clube fechou também com os volantes Pierre, ex-Volta Redonda, e Pablo Roberto, ex-Casa Pia-POR, além do meia colombiano Yeison Guzmán, ex-Torperdo-RUS, mas ainda não oficializou os nomes.