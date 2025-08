Fortaleza acerta com paraguaio Paulo Riveros para o Sub-20; Veja valor da opção de compra

O Fortaleza acertou a contratação, por empréstimo, do meia paraguaio Paulo Riveros, de 19 anos. Ele vem para defender a equipe Sub-20 do Tricolor, com opção de compra fixada pelo Olímpia em 500 mil dólares (cerca de R$ 2,8 milhões).

Riveros será emprestado ao Fortaleza por 18 meses, tendo permanência no Pici garantida até janeiro de 2027. Se o Fortaleza exercer a opção de compra, levará 50% dos direitos econômicos do jogador. A chegada do meia no Pici está prevista para a próxima semana.

O paraguaio tem passagem pela seleção Sub-17 do Paraguai, tendo disputado o Sul-Americano da categoria, e joga pelo time profissional do Olímpia desde 2023, mas fez apenas sete jogos. Ele ainda não marcou gols pelo time principal.