Fortaleza abre inscrições para seletiva das categorias de base do futebol feminino

O Fortaleza está com inscrições abertas para a seletiva das categorias de base do futebol feminino. Atletas nascidas entre 2002 e 2008 podem participar da peneira para as categorias Sub-20 e Sub-17 das Leoas. As inscrições são gratuitas e feitas por e-mail até o dia 2 de março, quarta-feira.

A avaliação será no dia 5 de março, um sábado, no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú. O horário ainda não foi definido. No dia da seletiva, é preciso levar comprovante de vacinação contra a Covid-19.

DADOS PARA INSCRIÇÃO

- Nome e data de nascimento completos.

- Posição em que joga.

- Telefone para contato com Whatsapp.

EMAIL PARA INSCRIÇÃO

Para a inscrição, é preciso enviar e-mail para fortalezafeminino22@gmail.com e deve conter todos os dados solicitados acima.

NO DIA DA SELETIVA

Será obrigatória a apresentação de:

- Eletrocardiograma com laudo;

- Atestado médico;

- Comprovante de Vacinação;

- Em caso de apenas uma dose será necessário teste negativo de Covid-19 de até 48 horas antes da seletiva.