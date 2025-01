Fortaleza abre Copa do Nordeste contra Moto Club, Ferroviário recebe Sport e Ceará encara Náutico

A CBF divulgou a tabela desmembrada da Copa do Nordeste com as três primeiras rodadas detalhadas. O Fortaleza abre o torneio, contra o Moto Club-MA, no dia 21, enquanto Ceará e Ferroviário entram em campo no dia seguinte, para enfrentar Sport-PE e Náutico.

O Vovô é o único que joga fora de casa, no Estádio dos Aflitos, em Recife. Já Fortaleza e Ferroviário vão fazer a partida de estreia no Estádio Presidente Vargas, já que o Castelão está fechado para melhorias no gramado.

Na sequência da tabela, o Fortaleza vai enfrentar o Sport fora e o Altos-PI em casa. Já o Vovô receberá CSA-AL e Confiança-SE. O Tubarão da Barra vai encarar Moto Club e Vitória-BA nos domínios adversários.

No novo formato da Copa do Nordeste, os times jogam partidas de ida dentro do próprio grupo. Fortaleza e Ferroviário estão no Grupo A e o Ceará no Grupo B. O Clássico das Cores vai ocorrer na 5ª rodada.

Confira os jogos dos clubes cearenses:

Rodada 1

21/1 - Fortaleza x Moto Club - 20h / PV

22/1 - Ferroviário x Sport - 21h30 / PV

22/1 - Náutico x Ceará - 21h30 / Aflitos

Rodada 2

4/2 - Sport x Fortaleza - 21h30 / Ilha do Retiro*

5/2 - Moto Club x Ferroviário - 21h30 / Castelão (de São Luís)*

5/2 - Ceará x CSA - 21h30 / PV

Rodada 3

11/2 - Ceará x Confiança - 19h / Castelão*

11/2 - Altos x Fortaleza - 21h30 / Lindolfo Monteiro

12/2 - Vitória x Ferroviário - 19h / Barradão

*Estádios ainda precisam de laudos para serem confirmados