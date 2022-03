Fortaleza abre check-in e venda de ingressos para jogo contra Atlético/BA; veja detalhes

O Fortaleza iniciou o sistema de check-in do sócio-torcedor e venda de ingressos para a partida contra o Atlético/BA, marcado para terça-feira (22), às 21h35, na Arena Castelão, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Lembrando que o jogo será o primeiro no Estado sem a obrigatoriedade de máscaras no estádio.

Os ingressos já estão disponíveis nas lojas físicas e na Bilheteria Virtual com preços promocionais para mulheres e crianças a partir de R$ 10.

É exigido as três doses da vacina para o acesso ao estádio por pessoas com idade igual ou superior a 18 anos. Entre 12 e 17 anos, a comprovação é válida com duas doses com o mínimo de 15 dias de antecedência a data da partida. Menores de 12 anos não precisam apresentar o comprovante.

PROMOÇÃO PARA MULHERES E CRIANÇAS

As torcedoras tricolores e as visitantes podem garantir a entrada na Arena Castelão com preços promocionais.

Confira os valores:

Premium: R$ 30,00

Bossa Nova: R$ 20,00

Superior Sul, Central e Norte: R$ 10,00

As crianças, menores de 12 anos, pagam apenas R$ 10 em qualquer setor do estádio, exceto camarotes. Os bilhetes estão disponíveis apenas nas lojas físicas licenciadas.

VENDA DE INGRESSOS

Para a compra do ingresso, também é necessário o cadastro do Cartão de Vacinação ou Vacine Já, constando as doses necessárias anti-covid de cada idade. Acesse a Bilheteria Virtual ou vá até as Lojas Leão 1918, Tricolaço e Arena Leão para garantir seu lugar. No dia do jogo, os bilhetes estarão também disponíveis, a partir das 8h, na Arena Castelão.

Confira os valores:

Superior Central: R$ 40,00 / R$ 20,00

Superior Sul: R$ 30,00 / R$ 15,00

Bossa Nova: R$ 70,00 / R$ 35,00

Premium: R$ 150,00 / R$ 75,00

Superior Norte (Visitante): R$ 30,00 / R$ 15,00

Instruções para venda nas lojas físicas:

- Venda apenas em dinheiro;

- Apenas pessoas vacinadas com as três doses (igual ou superior a 18 anos), ou com duas doses (entre 12 e 17 anos) com mínimo de 15 dias de antecedência a data da partida;

- Serão aceitos os cartões de vacina de todos os Estados junto com documento com foto, ou a carteira nacional do Conect Sus;

- Para adultos, a meia-entrada será vendida apenas mediante apresentação da carteira de estudante. Todo ingresso sairá com o CPF do cliente, o que só inclui em caso de apresentação da carteira de vacinação e documento com foto;

- Crianças de até 12 anos poderão comprar ingressos sem apresentar o cartão de vacina, e também que terá liberada a compra da meia-entrada sem carteira de estudante. Para adultos, a meia-entrada será vendida apenas mediante apresentação da carteirinha de estudante.