Fórmula 1: veja horários e transmissão no GP de Mônaco

Chegou a hora do GP de Mônaco. Um dos circuítos mais tradicionais da Fórmula 1 receberá a sétima etapa. Com 3.337 quilômetros de extensão, o circuito de Monte Carlo em Mônaco conta com 78 voltas, numa pista que cobra muito caro dos pilotos e dos carros de F1.

Na última corrida, o holandês Max Verstappen (Red Bull) venceu o GP da Espanha de Fórmula 1 e se tornou o líder do mundial de pilotos superando o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que teve que abandonar devido a um problema mecânico.

Confira a programação do GP de Mônaco

Sábado, 28 de maio Treino livre 3 - 8h (transmissão começa às 7h50 no BandSports) Classificação - 11h (transmissão começa às 10h30 na TV Bandeirantes e BandSports)

Domingo, 29 de maio GP de Mônaco - 10h (transmissão começa às 9h30 na TV Bandeirantes)