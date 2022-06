Fórmula 1: veja horários e transmissão ao vivo no GP do Azerbaijão

Este fim de semana será de mais emoção na Fórmula 1. O Grande Prêmio do Azerbaijão, 8ª etapa da temporada 2022 da Fórmula 1, acontece nas ruas de Baku.

Na última corrida, o mexicano Sergio Pérez, da Red Bull, venceu o Grande Prêmio de Mônaco, chegando à frente do espanhol Carlos Sainz, da Ferrari, e de seu companheiro de equipe, o holandês Max Verstappen. Na classificação geral do mundial, Max Verstappen lidera com 125 pontos, seguido de Charles Leclerc, com 116, e Sergio Pérez, com 110 pontos.

Acompanhe como será a programação da Fórmula 1 nas ruas de Baku:

Sábado, 11 de junho

8h às 9h – Treino Livre 3 (TL3)

11h às 12h – Qualificação

Domingo, 12 de junho

8h – Grande Prêmio do Azerbaijão de F1 (51 voltas ou 120 minutos)