Fórmula 1: veja horário e onde assistir ao GP de São Paulo

O fim de semana da Fórmula 1 será de velocidade no circuito de São Paulo, no Brasil. A prova, que terá largada no domingo (13), às 15 horas, será disputada em 71 voltas no traçado de 4.309m em Interlagos.

Em 2021, Lewis Hamilton, da Mercedes, venceu a corrida no mesmo circuito ao superar Max Verstappen, da Red Bull. Apesar disso, no fim da temporada o título ficou com o holandês.

VEJA ABAIXO A PROGRAMAÇÃO DO GP DE SÃO PAULO:

Data e horário: 13 de novembro de 2022, às 15h (de Brasília)

Local: Autódromo de Interlagos, em São Paulo

Onde assistir: Bandeirantes (TV aberta)

