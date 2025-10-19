Fórmula 1: veja detalhes do GP dos EUA com horário e onde assistir ao vivo
Corrida será neste domingo, 19 de outubro, às 16h (horário de Brasília)
Neste domingo (19 de outubro de 2025), a reta final da temporada da Fórmula 1 aponta para uma disputa acirrada no GP dos Estados Unidos, 19.ª etapa do calendário de 2025. No Circuito das Américas, em Austin (Texas), o atual campeão Max Verstappen garantiu a pole position, enquanto o brasileiro Gabriel Bortoleto largará em 16.º lugar.
Com previsão de temperaturas que podem ultrapassar os 33 °C, a prova promete resistência física e estratégia aguçada por parte das equipes.
Historicamente, o GP dos EUA em Austin estreou em 2012 e teve como vencedor o então piloto da McLaren Lewis Hamilton. Hoje na Ferrari, o britânico ostenta o recorde de cinco vitórias na pista. Já Verstappen possui três triunfos. Curiosamente, nenhum dos dois primeiros do campeonato venceu nessa pista até aqui.
QUAL O HORÁRIO DA CORRIDA?
Domingo, 19 de outubro, às 16h (horário de Brasília)
ONDE ASSISTIR À CORRIDA?
Em TV aberta: TV Band (corrida e classificação).
PILOTOS CONFIRMADOS:
Alpine: Franco Colapinto e Pierre Gasly
Aston Martin: Fernando Alonso e Lance Stroll
Ferrari: Charles Leclerc e Lewis Hamilton
Haas: Esteban Ocon e Oliver Bearman
McLaren: Lando Norris e Oscar Piastri
Mercedes: George Russell e Kimi Antonelli
RB: Isack Hadjar e Liam Lawson
RBR: Max Verstappen e Yuki Tsunoda
Sauber: Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg
Williams: Alexander Albon e Carlos Sainz