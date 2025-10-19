Diário do Nordeste
Fórmula 1: veja detalhes do GP dos EUA com horário e onde assistir ao vivo

Corrida será neste domingo, 19 de outubro, às 16h (horário de Brasília)

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 08:54)
Jogada
Legenda: Verstappen conquista pole para o GP dos Estados Unidos
Foto: Foto por PHILIPPE LOPEZ / AFP

Neste domingo (19 de outubro de 2025), a reta final da temporada da Fórmula 1 aponta para uma disputa acirrada no GP dos Estados Unidos, 19.ª etapa do calendário de 2025. No Circuito das Américas, em Austin (Texas), o atual campeão Max Verstappen garantiu a pole position, enquanto o brasileiro Gabriel Bortoleto largará em 16.º lugar. 

Com previsão de temperaturas que podem ultrapassar os 33 °C, a prova promete resistência física e estratégia aguçada por parte das equipes.

Historicamente, o GP dos EUA em Austin estreou em 2012 e teve como vencedor o então piloto da McLaren Lewis Hamilton. Hoje na Ferrari, o britânico ostenta o recorde de cinco vitórias na pista. Já Verstappen possui três triunfos. Curiosamente, nenhum dos dois primeiros do campeonato venceu nessa pista até aqui. 

QUAL O HORÁRIO DA CORRIDA? 

Domingo, 19 de outubro, às 16h (horário de Brasília)

ONDE ASSISTIR À CORRIDA?

 Em TV aberta: TV Band (corrida e classificação).

PILOTOS CONFIRMADOS:

Alpine: Franco Colapinto e Pierre Gasly
Aston Martin: Fernando Alonso e Lance Stroll
Ferrari: Charles Leclerc e Lewis Hamilton
Haas: Esteban Ocon e Oliver Bearman
McLaren: Lando Norris e Oscar Piastri
Mercedes: George Russell e Kimi Antonelli
RB: Isack Hadjar e Liam Lawson
RBR: Max Verstappen e Yuki Tsunoda
Sauber: Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg
Williams: Alexander Albon e Carlos Sainz

