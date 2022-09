Fórmula 1: Max Verstappen conquista pole do GP da Holanda

O holandês Max Verstappen conquistou a pole do GP da Holanda no treino classificatório deste sábado (3). Com 1m10s342, o piloto da Red Bull Racing ficou à frente de Charles Leclerc e Carlos Sainz, ambos da Ferrari.

A seu favor, Verstappen teve o apoio do torcedor holandês. O treino, inclusive, teve de ser paralisado por sinalizadores ateados pelos torcedores “laranjas”.

Heptacampeão da Fórmula I, o inglês Lewis Hamilton largará na 4ª posição.

O GP da Holanda acontece neste domingo (4), às 10h (horário de Brasília), no Circuito de Park Zandvoort.

Grid de largada do GP da Holanda

Max Verstappen (Red Bull Racing) Charles Leclerc (Ferrari) Carlos Sainz (Ferrari) Lewis Hamilton (Mercedes) Sergio Pérez (Red Bull Racing) George Russell (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Mick Schumacher (Haas) Yuki Tsunoda (AlphaTauri) Lance Stroll (Aston Martin) Pierre Gasly (AlphaTauri) Esteban Ocon (Alpine) Fernando Alonso (Alpine) Guanyu Zhou (Alfa Romeo) Alexander Albon (Williams) Valtteri Bottas (Alfa Romeo) Daniel Ricciardo (McLaren) Kevin Magnussen (Haas) Sebastian Vettel (Aston Martin) Nicholas Latifi (Williams)